Донецьку фільтрувальну станцію знову обстріляли
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні о 6.20 найсильнішому обстрілу піддалася Донецька фільтрувальна станція і насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Води Донбасу".
"Сьогодні о 6.20 найсильнішому обстрілу піддалася Донецька фільтрувальна станція і насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Персонал знаходився в укритті до 7.30", - сказано в повідомленні.
В даний час проводиться обстеження території та обладнання на предмет пошкоджень.
Як повідомляв УНН, російсько-окупаційні війська зірвали процес розведення військ в Станиці Луганській (Луганська область).