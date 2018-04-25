Боевики сорвали процесс разведения войск в Станице Луганской

"Вчера около девятнадцати часов боевики российско-оккупационных войск снова нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Обстрел позиций ВС Украины осуществлялся с применением крупнокалиберных пулеметов и продолжался около десяти минут", - говорится в сообщении.

В штабе Антитеррористической операции расценивают факт нарушения режима тишины боевиками вблизи Станицы Луганской как попытку избежать выполнения требований Рамочного решения по разведению сил и средств и отсутствие стремлений в главарей российско-оккупационной администрации к стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

В свою очередь, подразделения сил Антитеррористической операции готовы к началу процесса разведения при условии неукоснительного выполнения оккупантами требований Минских договоренностей.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 69 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.