Боевики сорвали процесс разведения войск в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска сорвали процесс разведения войск в Станице Луганской (Луганская область). Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Вчера около девятнадцати часов боевики российско-оккупационных войск снова нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Обстрел позиций ВС Украины осуществлялся с применением крупнокалиберных пулеметов и продолжался около десяти минут", - говорится в сообщении.
В штабе Антитеррористической операции расценивают факт нарушения режима тишины боевиками вблизи Станицы Луганской как попытку избежать выполнения требований Рамочного решения по разведению сил и средств и отсутствие стремлений в главарей российско-оккупационной администрации к стабилизации ситуации на линии соприкосновения.
В свою очередь, подразделения сил Антитеррористической операции готовы к началу процесса разведения при условии неукоснительного выполнения оккупантами требований Минских договоренностей.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 69 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.