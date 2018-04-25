Минулої доби бойовики здійснили 69 обстрілів позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 69 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів і гранатометів противник обстріляв наші позиції в районі Ломакиного. Також 120 мм міномети агресор застосував по захисниках Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика, а міномети калібру 82 мм — в районі Широкиного та Водяного. З гранатометів бойовики відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Авдіївки, Гнутового, Мар’їнки та Пищевика, з великокаліберних кулеметів — поблизу Павлополя, Первомайського, Красногорівки і Шахти „Бутівка“, з БМП — біля Водяного, Пищевика та Гнутового, а з стрілецької зброї — в районі Кам’янки, Новомихайлівки, Авдіївки, Талаківки, Мар’їнки та Водяного. Крім цього, оборонців Талаківки, Павлополя та Широкиного обстрілювали ворожі снайпери”, — вказано у повідомленні.
У штабі також зазначили, що: “На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії та неодноразово із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали українські позиції під Луганським. Також 120 та 82 мм міномети бойовики застосували по захисниках Новолуганського і Троїцького. Крім цього, з мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по наших позиціях під Новоселівкою, з озброєння БМП — поблизу Кримського і Троїцького, гранатометів — біля Валуйського, великокаліберних кулеметів — в районі Станиці Луганської, Кримського та Новоселівки, а снайперської зброї — під Новгородським”.
“Унаслідок виконання бойових завдань дев’ять українських воїнів зазнали поранень. Ще двоє наших захисників — отримали бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано усю необхідну медичну допомогу”, — повідомили у прес-центрі штабу АТО.