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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки боевики совершили 69 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

 • 11666 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 69 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 69 обстрелов позиций сил АТО

“В частности, на Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов и гранатометов противник обстрелял наши позиции в районе Ломакиного. Также 120 мм минометы агрессор применил по защитниках Водяного, Новотроицкого, Гнутово и Пищевика, а минометы калибра 82 мм — в районе Широкино и Водяного. С гранатометов боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутово, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и Шахты „Бутовка“, с БМП — у Водяного, Пищевика и Гнутово, а с стрелкового оружия — в районе Каменки, Новомихайловка, Авдеевки, Талаковка, Марьинки и Водяного. Кроме этого, защитников Талаковки, Павлополя и Широкино обстреливали вражеские снайперы”, — указано в сообщении.

В штабе также отметили, что: “На Луганском направлении с запрещенной 122 мм артиллерии и неоднократно с 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали украинские позиции в Луганском. Также 120 и 82 мм минометы боевики применили по защитниках Новолуганского и Троицкого. Кроме этого, из минометов калибра 82 мм огонь велся по нашим позициям в Новоселовки, из вооружения БМП — вблизи Крымского и Троицкого, гранатометов — около Валуйского, крупнокалиберных пулеметов — в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а снайперского оружия — под Новгородским”.

“В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое наших защитников — получили боевое травмирование. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения и предоставили всю необходимую медицинскую помощь”, — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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