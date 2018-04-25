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Бойовики зірвали процес розведення військ у Станиці Луганській

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська зірвали процес розведення військ у Станиці Луганській (Луганська область). Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

Бойовики зірвали процес розведення військ у Станиці Луганській

"Вчора близько дев’ятнадцятої години бойовики російсько-окупаційних військ вкотре порушили режим тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін неподалік Станиці Луганської. Обстріл позицій ЗС України здійснювався із застосуванням великокаліберних кулеметів та тривав близько десяти хвилин", - йдеться в повідомлені.

У штабі Антитерористичної операції розцінюють факт порушення режиму тиші бойовиками поблизу Станиці Луганської як спробу уникнути виконання вимог Рамкового рішення щодо розведення сил і засобів та відсутність прагнень у ватажків російсько-окупаційної адміністрації до стабілізації ситуації на лінії зіткнення.

У свою чергу, підрозділи сил Антитерористичної операції готові до початку процесу розведення за умови неухильного виконання окупантами вимог Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНН, минулої доби зафіксовано 69 обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Українські Національні Новини

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