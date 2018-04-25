Донецкую фильтровальную станцию снова обстреляли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в 6.20 сильнейшему обстрелу подверглась Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Воды Донбасса".
"Сегодня в 6.20 сильнейшему обстрелу подверглась Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Персонал находился в убежище до 7.30", - сказано в сообщении.
В настоящее время проводится обследование территории и оборудования на предмет повреждений.
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