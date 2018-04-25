Донецкую фильтровальную станцию снова обстреляли

"Сегодня в 6.20 сильнейшему обстрелу подверглась Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Персонал находился в убежище до 7.30", - сказано в сообщении.



В настоящее время проводится обследование территории и оборудования на предмет повреждений.

Как сообщал УНН, российско-оккупационные войска сорвали процесс разведения войск в Станице Луганской (Луганская область).