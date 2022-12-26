Донеччина: росіяни поранили ще двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російські окупанти за 25 грудня поранили у Донецькій області двох цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у понеділок, 26 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Предтечиному", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1281 мирного жителя Донеччини, поранили ще 2794.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Окупанти втрачають тисячі солдат на Бахмуті, проте не полишають мети вийти на кордони Луганщини та Донеччини.