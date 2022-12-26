Донеччина: росіяни поранили ще двох цивільних

Цитата

"За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Предтечиному", - повідомив Кириленко.

Деталі

З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1281 мирного жителя Донеччини, поранили ще 2794.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Окупанти втрачають тисячі солдат на Бахмуті, проте не полишають мети вийти на кордони Луганщини та Донеччини.