Донецкая область: россияне ранили еще двух гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские оккупанты за 25 декабря ранили в Донецкой области двух гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 26 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"За 25 декабря россияне ранили 2 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Предтечином", - сообщил Кириленко.
Детали
С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1281 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 2794.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Оккупанты теряют тысячи солдат в Бахмуте, однако не оставляют цели выйти на границы Луганской и Донецкой областей.