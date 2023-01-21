Донеччина: окупанти за добу вбили 3 людини

Цитата

“За 20 січня стало відомо про 3 жителів Донеччини, убитих росіянами: 2 у Бахмуті та 1 у Желанному. Ще 4 людини в області дістали поранення”, — написав Кириленко.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

У ніч проти 21 січня російські війська обстріляли Нікопольський район. Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду.