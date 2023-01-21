Донеччина: окупанти за добу вбили 3 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Донецькій області за попередню добу від рук росіян загинули 3 мирних жителі, ще 4 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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“За 20 січня стало відомо про 3 жителів Донеччини, убитих росіянами: 2 у Бахмуті та 1 у Желанному. Ще 4 людини в області дістали поранення”, — написав Кириленко.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
У ніч проти 21 січня російські війська обстріляли Нікопольський район. Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду.