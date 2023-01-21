Донецкая область: оккупанты за сутки убили 3 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Донецкой области за предыдущие сутки от рук россиян погибли 3 мирных жителя, еще 4 получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 20 января стало известно о 3 жителях Донецкой области, убитых россиянами: 2 в Бахмуте и 1 в Желанном. Еще 4 человека в области получили ранения”, — написал Кириленко.
Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним,
В ночь на 21 января российские войска обстреляли Никопольский район. Враг накрыл огнём из тяжёлой артиллерии Мировскую громаду.