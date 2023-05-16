Дональд Трамп та Руді Джуліані могли продавати президентські помилування по 2 мільйони доларів за кожне - The Insider
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У новому цивільному позові про зґвалтування, подане проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, йдеться, що пара політиків розробила схему, яка дозволяє придбати президентські помилування за 2 мільйони доларів кожне. Про це пише The Insider, передає УНН.
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На додаток до тверджень про те, що Джуліані неодноразово ґвалтував Ноель Данфі, поки вона працювала на нього, потерпіла стверджувала в позові, поданому в понеділок, що Джуліані сказав, «що продає помилування за 2 мільйони доларів, які він і президент Трамп поділять».
«Він сказав мені, що я можу направляти до нього осіб, які шукають помилування, за умови, що вони не проходитимуть «звичайними каналами» прокуратури з помилування».
Джуліані через свого представника Теда Гудмана «недвозначно» відкинув звинувачення: «Термін служби мера Джуліані на державній службі говорить сам за себе, і він використовуватиме всі доступні засоби правового захисту та зустрічні позови».
Порівняно з іншими президентами, Трамп дуже мало демонстрував свою владу, щоб прощати людей за їхні злочини, доки він був при владі, найчастіше пропонуючи помилування та повне помилування своїм політичним союзникам.
Порівняно з колишнім президентом Бараком Обамою, який помилував 1300 осіб, Трамп помилував або пом'якшив вироки 240 людям, перебуваючи при владі.
Хоча залишається невідомим, чи заплатили одержувачі помилувань 2 мільйони доларів, заявлених у судовому процесі, New York Times повідомив, що лише 25 із 240 помилувань та пом'якшень покарання, наданих Трампом протягом його терміну, були проведені в рамках звичайного процесу Міністерства юстиції, а не в рамках приватного процесу, розробленого Білим домом Трампа.
Додамо
Прохання про помилування у зв'язку з федеральними злочинами, такими як піратство, державна зрада і контрафакція, подаються через прокуратуру з помилування, і, оскільки вони перебувають під федеральним наглядом, на їх задоволення часто йдуть роки. За повідомленням Bloomberg, станом на 2022 рік на розгляді знаходиться понад 17 000 заяв про помилування.