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Дональд Трамп и Руди Джулиани могли продавать президентские помилования по 2 миллиона долларов за каждое - The Insider

Дональд Трамп и Руди Джулиани могли продавать президентские помилования по 2 миллиона долларов за каждое - The Insider

Киев • УНН

 • 1103466 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В новом гражданском иске об изнасиловании, поданном против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, говорится, что пара политиков разработала схему, которая позволяет приобрести президентские помилования за 2 миллиона долларов каждое. Об этом пишет The Insider, передает УНН.

Детали

В дополнение к утверждениям о том, что Джулиани неоднократно насиловал Ноэль Данфи, пока она работала на него, потерпевшая утверждала в иске, поданном в понедельник, что Джулиани сказал, «что продает помилование за 2 миллиона долларов, которые он и президент Трамп поделят».

«Он сказал мне, что я могу направлять к нему лиц, ищущих помилования, при условии, что они не будут проходить «по обычным каналам» прокуратуры по помилованию».

Джулиани через своего представителя Теда Гудмана «недвусмысленно» отверг обвинения: «Срок службы мэра Джулиани на государственной службе говорит сам за себя, и он будет использовать все доступные средства правовой защиты и встречные иски».

По сравнению с другими президентами, Трамп очень мало демонстрировал свою власть, чтобы прощать людей за их преступления, пока он был у власти, чаще всего предлагая помилование и полное помилование своим политическим союзникам.

По сравнению с бывшим президентом Бараком Обамой, который помиловал 1300 человек, Трамп помиловал или смягчил приговоры 240 людям, находясь у власти.

Хотя остается неизвестным, заплатили ли получатели помилований 2 миллиона долларов, заявленных в судебном процессе, New York Times сообщила, что только 25 из 240 помилований и смягчений наказания, предоставленных Трампом в течение его срока, были проведены в рамках обычного процесса Министерства юстиции, а не в рамках частного процесса, разработанного Белым домом Трампа.

Добавим

Просьбы о помиловании в связи с федеральными преступлениями, такими как пиратство, государственная измена и контрафакция, подаются через прокуратуру по помилованию, и, поскольку они находятся под федеральным надзором, на их удовлетворение часто уходят годы. По сообщению Bloomberg, по состоянию на 2022 год на рассмотрении находится более 17 000 заявлений о помиловании.

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