Доля державних мільярдів: у понеділок Верховний суд може поставити крапку в суперечці Суркісів за "Приват"

На кону, щонайменше 29 млрд грн, а також визнання процедури націоналізації або законною, або незаконною.

Сім’я Суркісів, в процесі націоналізації “Привату”, втратила свої офшорні заощадження, які зберігалися в кіпрській філії банку. Згідно з процедурою bail in кошти були конвертовані в капітал самого банку, як наслідок того, що НБУ визнав Суркісів і колишнього власника фінустанови Ігоря Коломойського “пов’язаними особами”.

“Це особи, які завдяки або родинним зв’язкам, або службовим становищем, або бізнес-партнерству можуть отримати від банку певні преференції. А це отримання кредитів на пільгових умовах або розміщення депозитів на підвищених процентних ставках. Це те, що не можуть отримати звичайні клієнти банку”, — пояснив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв. І додав, що наявність у сім’ї Суркісів спільного з колишнім власником ПриватБанку медійного бізнес-активу — давно загальновідомий факт.

Цей факт став ще більш очевидним після того, як Суркіси звернулися з позовом проти Порошенка до Лондонського суду. У ньому, вони прямо визнають себе співвласниками медіа-групи 1+1 та навіть вимагають від Порошенка компенсації в розмірі 140 млн доларів через невдалу угоди з викупу їх частки в медійному бізнесі.

“...позивачі (Суркіси, — ред.) в цій справі непослідовні у своєму ставленні до питання пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію”, — зазначила з цього приводу генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у своєму недавньому відео-зверненні.

За її словами, Офіс Генерального прокурора акцентує увагу суспільства на тому, що застосована до пов’язаних з ПриватБанком осіб процедура конвертації депозитів в акції (bail in), нова для нашої банківської системи. Вона застосовується в Україні вперше, проте давно і ефективно працює в Європі.

“Це не покарання або санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи і утримувати банк на плаву”, — підкреслила генпрокурор, додавши, що майбутні слухання у Верховному суді — дуже важливі.

“Винесене судом рішення буде мати велике значення для забезпечення розвитку права і формування єдиної правозастосовчої практики при розгляді інших позовів, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку”, — сказала Венедіктова.

Сумарна претензія цих “інших позовів” досягає 29 млрд грн (чверть бюджету охорони здоров’я за оцінками генерального прокурора, — прим). І в разі виграшу Суркісів саме таку кількість бюджетних коштів ПриватБанк повинен буде виплачувати різним офшорним компаніям олігархів.

В НБУ наполягають, що процедура bail in до Суркісів та їх сімейних офшорів була застосована “законно і справедливо”. А також підкреслюють, що майбутнє рішення суддів, в разі програшу України, відкриє дорогу до можливого визнання націоналізації ПриватБанку незаконною. І це незважаючи на те, що держава вже витратила на порятунок і докапіталізацію Привату 155 млрд бюджетних коштів.

“Це сума більше, ніж витрати бюджету на сферу оборони на 2020 рік. До того ж в ПриватБанку сконцентровано до 40% депозитів всієї банківської системи”, — підкреслила із цього приводу генеральний прокурор Венедіктова.

Таким чином, в понеділок, Верховному суду належить визначитися, в першу чергу з тим, чи є Суркіси та Коломойський пов’язаними особами — чи ні. І якщо судді таки визнають очевидне, то багаторічна суперечка за “Приват” буде мати великі шанси завершитися перемогою України не тільки у вітчизняних, а й міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, Мін’юст нещодавно програв апеляцію в справі “Суркіси-Приват”. Суддя Печерського суду Підпалий в 2017 році, а слідом за ним і судді Київського апеляційного суду в 2020 році постановили стягнути з державного банку близько 7 млрд грн на користь компаній олігарха. Це кошти — за обслуговування депозитів Суркіса. В “Приваті” вважають рішення незаконними, тому що ніяких депозитів Суркіса в слідстві bail in взагалі не існує. А сама процедура bail in ще жодним судом в світі не була визнана незаконною.

Міністр юстиції Денис Малюська тоді заявив, що питання про те, де брати гроші — не до нього. А пізніше пояснив, що його відомство нібито не збирається примушувати "Приват" платити 7 млрд грн шести офшорним компаніям Суркіса.

Також нагадаємо, Суркіси фігурують в самому гучному, за роки незалежності України, кримінальному провадженні за фактом розкрадання бюджетних коштів в сфері енергетики через компанію "Енергомережі". Збитки, завдані державі, тільки за кількома епізодами слідства, детективи НАБУ оцінюють на рівні 1,4 млрд гривень.