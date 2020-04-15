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Малюська о деле "Привата-Суркисов": где брать 7 млрд грн - вопрос не ко мне

Малюська о деле "Привата-Суркисов": где брать 7 млрд грн - вопрос не ко мне

Киев  •  УНН

 • 31241 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня, 15 апреля, Киевский апелляционный суд отказал Минюсту в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда, чем фактически обязал ПриватБанк выплачивать 6-ти оффшорным компаниям Суркисов 7 млрд грн. О том, почему так произошло и как Минюст вообще стал "стороной спора" между банком и украинскими олигархами УНН расспросил у министра юстиции Дениса Малюськи.

- Так, как прокомментируете решение судей? Видите ли ответственность Минюста в этом проигрыше (жалобу подавал госисполнитель - ред.) и где Украине брать эти 7 млрд?

- Почему Минюст проиграл - не знаю, это зависит от решения суда, суд принимает решение. Оно не опубликовано еще.

Где брать 7 млрд - вопрос не совсем ко мне. И третье: ничего не изменилось. Нет решения суда о взыскании 7 млрд. Как в 2017 году так и в 2020 году - ничего не изменилось. Как и тогда есть решение суда, Приватбанк должен обслуживать депозиты, вот они и будут обслуживать, и они это обязаны делать уже в течение трех лет. Ничего не изменилось - это формальный повод, чтобы поспорить.

На самом деле, решение оно под собой подразумевает, наверное, что Суркисы могут забрать эти деньги, но, опять же, это не предмет судебного разбирательства. Это хороший коммуникационный повод, но сущность, с юридической точки зрения, это постановление ничего не изменило. За три года статус дела остался таким, какой он есть.

- В своем предыдущем посте на Facebook вы, наоборот, писали, что обжалование важное и что это ваша ответственность. А теперь говорите ничего не изменилось? То есть, нет вашей (Минюста) ответственности?

- Я говорил, что мы несем ответственность за документы, которые мы готовим. Вот например, нас критиковали в Facebook определенные пользователи, нам не надо было подавать апелляционную жалобу. Это нонсенс. Если бы не подали - решение суда уже бы давно вступило в силу.

Есть взыскатель, должник, мы не защитники ПриватБанка. Если ПриватБанк проигрывает в суде - это ответственность юристов ПриватБанка.

- Но Приват как раз возмущался из-за того, что Минюст начал действовать в этом деле самостоятельно, банк не предупредили, к участию в заседаниях в начале не допускали. И вообще, если коротко, то в комментариях юристов банка слышится позиция, что своими шагами ваше ведомство будто помогло Суркисам.

- Не думаю, что это действительно позиция ПриватБанка. Но охотно можем организовать совместную встречу и разговор, чтобы поговорить, кто навредил, где, кому и как.

Еще раз говорю, наша позиция такова: вы можете сами взять решение суда, что оспаривалась от 20 февраля и сравнить его с решением суда от 2017 года, они практически идентичны по содержанию. Поэтому решение от 2020 года ничего по сути дела не изменило.

Мы госорган и, в принципе, не должны вмешиваться в эту историю. Есть спор двух хозяйствующих субъектов: оффшорные компании, которые приписывают Суркисам, и ПриватБанк. Они между собой судятся. Мы должны выполнять судебное решение. Будет это судебное решение о взыскании 7, или 120 млрд - наша задача: выполнить судебное решение. Поэтому перебрасывание каких-то аспектов ... Мы не защитники ПриватБанка, которые поиграли или выиграли. Мы - государственный орган, который выполняет судебное решение.

Как писал УНН, судья Печерского райсуда Киева Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении постановления (от 2017 года) об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшоры Суркисов), фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства в объеме 259 млн долл. (около 7 млрд грн).

Судья рассматривал вопрос по заявлению государственного исполнителя Минюста. Далее, госисполнитель подал апелляцию на это решение в КАС. Сделано это было практически тайно, потому как ПриватБанк не был вовлечен в процесс и буквально требовал допустить его юристов к заседаниям.

На этом фоне между ПриватБанком и министром юстиции Денисом Малюськой вспыхнул публичный конфликт.

Финучреждение объясняло, что в состоянии самостоятельно требовать разъяснения постановления Пидпалого от 2017 года и аргументировать свою позицию в судах. А вот "самоуправство" Минюста грозит проигрышем.

Малюська, в свою очередь, заявил, что "не будет слушать советов и указаний юристов ПриватБанка", ведь его ведомство "все решения принимает самостоятельно" и действует в интересах государства.

Украинские Национальные Новости

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