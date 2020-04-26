Судьба государственных миллиардов: в понедельник Верховный суд может поставить точку в споре Суркисов за "Приват"

На кону, по меньшей мере 29 млрд грн, а также признание процедуры национализации либо законной, либо незаконной.

Семья Суркисов, в процессе национализации “Привата”, потеряла свои офшорные сбережения, которые хранились в кипрском филиале банка. Согласно процедуре bail in средства были конвертированы в капитал самого банка, как следствие того, что НБУ признал Суркисов и бывшего собственника финучреждения Игоря Коломойского “связанными лицами”.

“Это лица, которые благодаря либо родственным связям, либо служебному положению, либо бизнес-партнерству могут получить от банка определенные преференции. А это получение кредитов на льготных условиях или размещение депозитов на повышенных процентных ставках. Это то, что не могут получить обычные клиенты банка”, — пояснил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев. И добавил, что наличия у семьи Суркисов общего с бывшим собственником ПриватБанка медийного бизнес-актива — давно общеизвестный факт.

Этот факт стал еще более очевидным после того, как Суркисы обратились с иском против Порошенко в Лондонский суд. В нем, они прямо признают себя совладельцами медиа-группы 1+1 и даже требуют от Порошенко компенсации в размере 140 млн долларов из-за неудачной сделки по выкупу их доли в медийном бизнесе.

“... истцы (Суркисы, — ред.)в этом деле непоследовательны в своем отношении к вопросу связанности с банком. В различных судебных делах они занимают кардинально разную позицию”, — отметила по этому поводу генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем недавнем видео-обращении.

По ее словам, Офис Генерального прокурора акцентирует внимание общества на том, что примененная к связанным с ПриватБанком лицам процедура конвертации депозитов в акции (bail in), новая для нашей банковской системы. Она применяется в Украине впервые, однако давно и эффективно работает в Европе.

“Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву”, — подчеркнула генпрокурор, добавив, что предстоящие слушанья в Верховном суде — очень важное.

“Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией ПриватБанка”, — сказала Венедиктова.

Суммарная претензия этих “других исков” достигает 29 млрд грн (четверть бюджета здравоохранения по оценкам генерального прокурора, — прим). И в случае выигрыша Суркисов именно такое количество бюджетных средств ПриватБанк должен будет выплачивать различным офшорным компаниям олигархов.

В НБУ настаивают, что процедура bail in к Суркисам и их семейным оффшорам была применена “законно и справедливо”. А также подчеркивают, что будущее решение судей, в случае проигрыша Украины, откроет дорогу к возможному признанию национализации ПриватБанка незаконной. И это несмотря на то, что государство уже потратило на спасение и докапитализации Привата 155 млрд бюджетных средств.

“Это сумма больше, чем расходы бюджета на сферу обороны на 2020 год. К тому же в ПриватБанке сконцентрировано до 40% депозитов всей банковской системы”, — подчеркнула по этому поводу генеральный прокурор Венедиктова.

Таким образом, в понедельник, Верховному суду предстоит определиться, в первую очередь с тем, являются ли Суркисы и Коломойский связанными лицами — или нет. И если судьи таки признают очевидное, то многолетний спор за “Приват” будет иметь большие шансы завершиться победой Украины не только в отечественных, но и международных судебных инстанциях.

Напомним, Минюст недавно проиграл апелляцию по делу “Суркисы-Приват”. Судья Печерского суда Пидпалый в 2017 году, а вслед за ним и судьи Киевского апелляционного суда в 2020 году постановили взыскать с государственного банка около 7 млрд грн в пользу компаний олигарха. Это средства — за обслуживание депозитов Суркиса. В “Привате” считают решение незаконным, так как никаких депозитов Суркиса в следствии bail in вообще не существует. А сама процедура bail in еще ни одним судом в мире не была признана незаконной.

Министр юстиции Денис Малюська тогда заявил, что вопрос о том, где брать деньги — не к нему. А позже пояснил, что его ведомство якобы не собирается заставлять “Приват” платить 7 млрд грн шести офшорным компаниям Суркиса.

Также напомним, Суркисы фигурируют в самом громком, за годы независимости Украины, уголовном производстве по факту хищения бюджетных средств в сфере энергетики через компанию “Энергосеть”. Убытки, нанесенные государству, только по нескольким эпизодам следствия, детективы НАБУ оценивают на уровне 1,4 млрд гривен.