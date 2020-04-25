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Суркіс стверджує, що націоналізація "Приватбанку" відбулася з ціллю відібрати його "офшорні" гроші - позов у Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. ЗМІ опублікували текст позову, поданого Ігорем Суркісом і його офшорними компаніями проти колишнього президента Петра Порошенка і колишньої глави НБУ Валерія Гонтаревої, передає УНН з посиланням на “Дзеркало тижня”.

З тексту документу випливає, що Суркіс вимагає відшкодування йому збитків від невдалої угоди з продажу його частки участі в Студії “1+1”.

“... Позивач стверджує, що націоналізація Приватбанку була наслідком змови Порошенко і Гонтаревої заради того, щоб надалі „обміняти“ частку Суркіса в телеканалі на його ж особисті кошти в кіпрській філії Приватбанку”, — зазначає видання.

Незважаючи на те, що угода так і не відбулася, Суркіс все одно оцінює свої “втрати” в розмірі 140 млн дол.

Відзначимо, що 27 квітня Велика палата Верховного суду розгляне позов Суркісів у справі “ПриватБанку”. Суркіси в ньому наполягають на тому, що не є “пов’язаними особами” з колишнім власником банку, намагаючись повернути собі таким чином від 1 до 29 млдр грн, що потрапили під процедуру bail in і були “конвертовані” в капітал націоналізованого Привату.

Юристи держбанку наполягають на зворотному, і в якості одного з аргументів призводять вищезгаданий позов Суркісів проти Порошенка, в якому олігархи прямо визнають себе бізнес-партнерами колишнього власника Приватбанку.

За словами юридичного радника банку Андрія Пожидаєва, якщо судді Верховного суду стануть на сторону олігархів, то держава може втратити від 1 до 29 млрд бюджетних гривень.

Він також нагадаємо, що в докапіталізацію ПриватБанку Україна вклала вже більше 150 млрд грн.

Відзначимо, що ОГП на цьому тижні також позначив свою позицію в суперечці Суркісів проти держави. За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової позивачі не послідовні в цій справі.

Вона акцентувала що, прокурори в цьому процесі “переслідують виключно за мету сприяти суду в здійсненні правосуддя”.

Українські Національні Новини

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