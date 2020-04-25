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Суркис утверждает, что национализация "Привата" состоялась с целью отобрать его "офшорные" деньги - иск в Лондоне

Суркис утверждает, что национализация "Привата" состоялась с целью отобрать его "офшорные" деньги - иск в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 15231 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. СМИ опубликовали текст иска, поданного Игорем Суркисом и его офшорными компаниями против бывшего президента Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, передаёт УНН со ссылкой на “Зеркало недели”.

Из текста документа следует, что Суркис требует возмещения ему убытков от несостоявшейся сделки по продаже его доли участия в Студии “1+1”.

“..истец утверждает, что национализация Приватбанка была следствием сговора Порошенко и Гонтаревой ради того, чтобы в последствии „обменять“ долю Суркиса в телеканале на его же личные средства в кипрском филиале Приватбанка”, — отмечает издание.

Несмотря на то, что сделка так и не состоялась, Суркис все равно оценивает свои “потери” в размере 140 млн долл.

Отметим, что 27 апреля Больше палата Верховного суда рассмотрит иск Суркисов в деле “ПриватБанка”. Суркисы в нем настаивают на том, что не являются “связанными лицами” с бывшим собственником банка, пытаясь вернуть себе таким образом от 1 до 29 млдр грн, что попали под процедуру bail in и были “конвертированы” в капитал национализированного Привата.

Юристы госбанка настаивают на обратном, и в качестве одного из аргументов приводят вышеупомянутый иск Суркисов против Порошенко, в котором олигархи прямо признают себя бизнес-партнерами бывшего собственника ПриватБанка.

По словам юридического советника банка Андрея Пожидаева, если судьи Верховного суда станут на сторону олигархов, то государство может лишиться от 1 до 29 млрд бюджетных гривен.

Он также напомним, что в докапитализацию ПриватБанка Украина вложила уже более 150 млрд грн.

Отметим, что ОГП на этой неделе также обозначил свою позицию в споре Суркисов против государства. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой истцы не последовательны в этом деле.

Она акцентировала что, прокуроры в этом процессе “преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия”.

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