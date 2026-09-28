Долар впав, євро трохи зросло - який курс в банках та обмінниках 28 вересня

Національний банк України на 28 вересня встановив офіційний курс гривні на рівні 44,8414 грн/дол., що укріпило національну валюту за день на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 28 вересня на рівні 51,1358 грн/євро, послабивши гривню за день на 1 копійку.

Який курс у банках та обмінниках

Згідно із даними на профільних сайтах на ранок понеділка:

у банках долар торгується за середнім курсом 44,54 грн при купівлі і 45,10 грн при продажі, євро - 50,84 грн і 51,56 грн відповідно;

в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,81 грн при купівлі і 44,95 грн при продажі, євро - за 51,45 грн і 51,70 грн відповідно.

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