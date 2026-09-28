Долар впав, євро трохи зросло - який курс в банках та обмінниках 28 вересня
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,8414 грн, зміцнивши гривню на 13 копійок. Євро коштує 51,1358 грн.
Національний банк України на 28 вересня встановив офіційний курс гривні на рівні 44,8414 грн/дол., що укріпило національну валюту за день на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 28 вересня на рівні 51,1358 грн/євро, послабивши гривню за день на 1 копійку.
Який курс у банках та обмінниках
Згідно із даними на профільних сайтах на ранок понеділка:
- у банках долар торгується за середнім курсом 44,54 грн при купівлі і 45,10 грн при продажі, євро - 50,84 грн і 51,56 грн відповідно;
- в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,81 грн при купівлі і 44,95 грн при продажі, євро - за 51,45 грн і 51,70 грн відповідно.
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