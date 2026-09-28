Доллар упал, евро немного вырос - какой курс в банках и обменниках 28 сентября

Национальный банк Украины на 28 сентября установил официальный курс гривны на уровне 44,8414 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 28 сентября на уровне 51,1358 грн/евро, ослабив гривну за день на 1 копейку.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,54 грн при покупке и 45,10 грн при продаже, евро — 50,84 грн и 51,56 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,81 грн при покупке и 44,95 грн при продаже, евро — по 51,45 грн и 51,70 грн соответственно.

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