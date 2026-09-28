Доллар упал, евро немного вырос - какой курс в банках и обменниках 28 сентября
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 44,8414 грн, укрепив гривну на 13 копеек. Евро стоит 51,1358 грн.
Национальный банк Украины на 28 сентября установил официальный курс гривны на уровне 44,8414 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 28 сентября на уровне 51,1358 грн/евро, ослабив гривну за день на 1 копейку.
Какой курс в банках и обменниках
Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,54 грн при покупке и 45,10 грн при продаже, евро — 50,84 грн и 51,56 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,81 грн при покупке и 44,95 грн при продаже, евро — по 51,45 грн и 51,70 грн соответственно.
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