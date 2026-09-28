Доллар упал, евро немного вырос - какой курс в банках и обменниках 28 сентября

$44.9751.12
ukenru
07:17 • 1310 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
05:59 • 7894 просмотра
ЕС готовит "дорожные карты" вступления для Украины и ещё трёх стран - Politico
04:58 • 15132 просмотра
ВСУ продвинулись сразу на нескольких направлениях и освободили ещё один населённый пункт — ISW
04:35 • 14698 просмотра
В Киеве в результате ночной атаки РФ ранены 4 человека, среди пострадавших — подросткиPhoto
04:19 • 12959 просмотра
Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, среди 20 пострадавших — 8 детейPhotoVideo
03:16 • 16180 просмотра
Украинские перехватчики уже сбивают более половины реактивных «Шахедов» — Defense Express
02:37 • 18690 просмотра
Новый завод Rheinmetall уже передал Украине десятки тысяч 155-мм снарядов и готовится резко нарастить производство
01:38 • 17099 просмотра
Трамп попросил Зеленского «притормозить» с ударами по российским НПЗ из-за угрозы мирового топливного кризиса
28 сентября, 00:37 • 16991 просмотра
Новая большая война у Красного моря — что происходит в Эфиопии и чем это угрожает миру
27 сентября, 23:56 • 15616 просмотра
Стубб не видит угрозы нападения России на Финляндию и советует Европе «сохранять спокойствие и ходить в сауну»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
79%
755мм
Популярные новости
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 20922 просмотра
Папа Лев встретился с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства и пообещал усилить защиту27 сентября, 22:17 • 10478 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 20315 просмотра
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет28 сентября, 00:05 • 17747 просмотра
"Буквы подождут": в России решили сильнее загружать детсады "традиционными ценностями"28 сентября, 00:16 • 6746 просмотра
публикации
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины07:17 • 1292 просмотра
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 83025 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 99550 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 100815 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 89989 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Музыкант
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тайвань
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет28 сентября, 00:05 • 17836 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 20403 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 21007 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202627 сентября, 21:01 • 22334 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 33693 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Хранитель
Financial Times
Отопление

Доллар упал, евро немного вырос - какой курс в банках и обменниках 28 сентября

Киев • УНН

 • 570 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 44,8414 грн, укрепив гривну на 13 копеек. Евро стоит 51,1358 грн.

Доллар упал, евро немного вырос - какой курс в банках и обменниках 28 сентября

Национальный банк Украины на 28 сентября установил официальный курс гривны на уровне 44,8414 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 28 сентября на уровне 51,1358 грн/евро, ослабив гривну за день на 1 копейку.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:

  • в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,54 грн при покупке и 45,10 грн при продаже, евро — 50,84 грн и 51,56 грн соответственно;
    • в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,81 грн при покупке и 44,95 грн при продаже, евро — по 51,45 грн и 51,70 грн соответственно.

      Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд07.09.26, 18:49 • 34570 просмотров

      Юлия Шрамко

      ЭкономикаФинансы
      Национальный банк Украины