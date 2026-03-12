$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
13:11 • 3122 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 14160 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 28197 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 38490 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 48950 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 63429 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 56943 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 44929 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45644 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 38074 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
Долар продовжує бити рекорди, завтра офіційний курс сягне 44,16 грн

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Нацбанк встановив курс долара на 13 березня на рекордному рівні 44,16 грн. Це новий історичний максимум після перетину позначки 44 гривні на міжбанку.

Долар продовжує бити рекорди, завтра офіційний курс сягне 44,16 грн

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 13 березня на рівні 44,16 грн, передає УНН.

Деталі

Завтра, за даними НБУ, вартість долара сягне 44,16 грн. Варто відзначити, що це новий рекорд. 

Нагадаємо

Міжбанківський валютний ринок України зафіксував безпрецедентний рівень девальвації національної валюти. У понеділок, 9 березня, американський долар вперше в історії офіційно сягнув психологічної межі у 44 гривні, що стало новим абсолютним максимумом для українського фінансового сектору. 

Антоніна Туманова

ЕкономікаФінанси