Долар продовжує бити рекорди, завтра офіційний курс сягне 44,16 грн

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 13 березня на рівні 44,16 грн, передає УНН.

Деталі

Завтра, за даними НБУ, вартість долара сягне 44,16 грн. Варто відзначити, що це новий рекорд.

Нагадаємо

Міжбанківський валютний ринок України зафіксував безпрецедентний рівень девальвації національної валюти. У понеділок, 9 березня, американський долар вперше в історії офіційно сягнув психологічної межі у 44 гривні, що стало новим абсолютним максимумом для українського фінансового сектору.