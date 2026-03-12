Доллар продолжает бить рекорды, завтра официальный курс достигнет 44,16 грн

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 грн, передает УНН.

Детали

Завтра, по данным НБУ, стоимость доллара достигнет 44,16 грн. Стоит отметить, что это новый рекорд.

Напомним

Межбанковский валютный рынок Украины зафиксировал беспрецедентный уровень девальвации национальной валюты. В понедельник, 9 марта, американский доллар впервые в истории официально достиг психологической отметки в 44 гривны, что стало новым абсолютным максимумом для украинского финансового сектора.