Долар може сягнути 45,10 гривні, яким буде курс в обмінниках цими вихідними
Київ • УНН
19–20 вересня долар в обмінниках можуть продавати до 45,10 грн, євро — до 52,10 грн. НБУ стримує коливання значними інтервенціями.
В українських обмінниках 19-20 вересня долар можуть продавати максимум приблизно по 45,10 грн, тоді як курс євро може сягати 52,10 грн. Валютний ринок входить у вихідні на тлі високого попиту на валюту та значних інтервенцій Національного банку, пише УНН.
Деталі
Станом на ранок 19 вересня середній курс долара в обмінниках становить близько 44,75 грн при купівлі та 44,86 грн при продажу. У банках американську валюту в середньому купують по 44,45 грн і продають приблизно по 44,96 грн.
Офіційний курс долара становить 44,6648 грн. На міжбанку останні торги перед вихідними завершилися на рівні близько 44,68–44,71 грн за долар.
Якого курсу чекати на вихідних
За прогнозом аналітиків, 19-20 вересня більшість обмінників фінансових компаній та банківських кас, які працюватимуть у вихідні, виставлятимуть долар у межах 44,40–44,70 грн при купівлі та 44,80–45,10 грн при продажу
Для євро очікується ширший коридор. Купувати європейську валюту обмінники можуть по 51,30–51,65 грн, а продавати – по 51,70–52,10 грн.
На валютний ринок продовжує суттєво впливати Нацбанк. Протягом останніх тижнів регулятор продає на міжбанку понад $1 млрд щотижня, компенсуючи дефіцит пропозиції валюти та стримуючи різкі коливання гривні.
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Наприкінці серпня та на початку вересня масштаби таких операцій послідовно збільшувалися: за окремі тижні НБУ продавав близько $1,1–1,33 млрд.
Додатковим фактором ризику залишається ситуація на світових ринках. Високі ціни на нафту та зміни монетарної політики Федеральної резервної системи США посилюють коливання глобальних валютних ринків.
Попри це, різкого стрибка долара в Україні на вихідних наразі не прогнозують. Верхня позначка 45,10 грн розглядається передусім як можлива ціна продажу готівкової валюти в окремих обмінниках, а не як новий офіційний або середній ринковий курс.
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