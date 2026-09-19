Доллар может достичь 45,10 гривны: каким будет курс в обменниках в эти выходные

В украинских обменниках 19–20 сентября доллар могут продавать максимум примерно по 45,10 грн, тогда как курс евро может достигать 52,10 грн. Валютный рынок входит в выходные на фоне высокого спроса на валюту и значительных интервенций Национального банка, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 19 сентября средний курс доллара в обменниках составляет около 44,75 грн при покупке и 44,86 грн при продаже. В банках американскую валюту в среднем покупают по 44,45 грн и продают примерно по 44,96 грн.

Официальный курс доллара составляет 44,6648 грн. На межбанке последние торги перед выходными завершились на уровне около 44,68–44,71 грн за доллар.

Какого курса ожидать на выходных

По прогнозу аналитиков, 19–20 сентября большинство обменников финансовых компаний и банковских касс, которые будут работать в выходные, будут выставлять доллар в пределах 44,40–44,70 грн при покупке и 44,80–45,10 грн при продаже

Для евро ожидается более широкий коридор. Покупать европейскую валюту обменники могут по 51,30–51,65 грн, а продавать — по 51,70–52,10 грн.

На валютный рынок продолжает существенно влиять Нацбанк. В течение последних недель регулятор продает на межбанке более $1 млрд еженедельно, компенсируя дефицит предложения валюты и сдерживая резкие колебания гривны.

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В конце августа и в начале сентября масштабы таких операций последовательно увеличивались: за отдельные недели НБУ продавал около $1,1–1,33 млрд.

Дополнительным фактором риска остается ситуация на мировых рынках. Высокие цены на нефть и изменения монетарной политики Федеральной резервной системы США усиливают колебания глобальных валютных рынков.

Несмотря на это, резкого скачка доллара в Украине на выходных пока не прогнозируют. Верхняя отметка 45,10 грн рассматривается прежде всего как возможная цена продажи наличной валюты в отдельных обменниках, а не как новый официальный или средний рыночный курс.

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