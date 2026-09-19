Доллар может достичь 45,10 гривны: каким будет курс в обменниках в эти выходные

$44.6651.24
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1316 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
09:30 • 2380 просмотра
Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно
08:52 • 4926 просмотра
Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы
08:32 • 6108 просмотра
Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене
07:38 • 8774 просмотра
Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке, одной из ключевых тем станет Украина
07:18 • 9736 просмотра
Вирус Западного Нила распространяется по Европе, в Италии зафиксировали более 650 случаев
07:14 • 7436 просмотра
Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ
06:41 • 9920 просмотра
Война истощает экономику России — дефицит бюджета растёт, резервы тают, а долги дорожают — AP
06:10 • 13065 просмотра
США едва не начали войну с Китаем из-за ошибочного отчёта, созданного с помощью ИИ, — CNN
05:43 • 14200 просмотра
"Адские санкции" против РФ: что они означают простыми словами и почему их будет сложно отменить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
77%
751мм
Популярные новости
российская пропаганда инсценирует «патриотический подъём» на ВОТ во время «выборов» — ЦПДPhoto19 сентября, 01:43 • 12937 просмотра
Что празднуют 19 сентября в Украине и мире19 сентября, 02:58 • 8888 просмотра
Трамп заявил, что Россия уже пять лет атакует союзников Украины04:16 • 11394 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14004 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6358 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 24259 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 43350 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 25633 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 40697 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 34929 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto08:47 • 1748 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6438 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14046 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 15150 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 18098 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-300
Техника
Фильм
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Доллар может достичь 45,10 гривны: каким будет курс в обменниках в эти выходные

Киев • УНН

 • 798 просмотра

19–20 сентября доллар в обменниках могут продавать по 45,10 грн, евро — по 52,10 грн. НБУ сдерживает колебания значительными интервенциями.

Доллар может достичь 45,10 гривны: каким будет курс в обменниках в эти выходные

В украинских обменниках 19–20 сентября доллар могут продавать максимум примерно по 45,10 грн, тогда как курс евро может достигать 52,10 грн. Валютный рынок входит в выходные на фоне высокого спроса на валюту и значительных интервенций Национального банка, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 19 сентября средний курс доллара в обменниках составляет около 44,75 грн при покупке и 44,86 грн при продаже. В банках американскую валюту в среднем покупают по 44,45 грн и продают примерно по 44,96 грн.

Официальный курс доллара составляет 44,6648 грн. На межбанке последние торги перед выходными завершились на уровне около 44,68–44,71 грн за доллар.

Какого курса ожидать на выходных

По прогнозу аналитиков, 19–20 сентября большинство обменников финансовых компаний и банковских касс, которые будут работать в выходные, будут выставлять доллар в пределах 44,40–44,70 грн при покупке и 44,80–45,10 грн при продаже

Для евро ожидается более широкий коридор. Покупать европейскую валюту обменники могут по 51,30–51,65 грн, а продавать — по 51,70–52,10 грн.

На валютный рынок продолжает существенно влиять Нацбанк. В течение последних недель регулятор продает на межбанке более $1 млрд еженедельно, компенсируя дефицит предложения валюты и сдерживая резкие колебания гривны.

НБУ повысил учетную ставку до 16%: как это повлияет на гривневые активы17.09.26, 14:15 • 5514 просмотров

В конце августа и в начале сентября масштабы таких операций последовательно увеличивались: за отдельные недели НБУ продавал около $1,1–1,33 млрд.

Дополнительным фактором риска остается ситуация на мировых рынках. Высокие цены на нефть и изменения монетарной политики Федеральной резервной системы США усиливают колебания глобальных валютных рынков.

Несмотря на это, резкого скачка доллара в Украине на выходных пока не прогнозируют. Верхняя отметка 45,10 грн рассматривается прежде всего как возможная цена продажи наличной валюты в отдельных обменниках, а не как новый официальный или средний рыночный курс.

НБУ изменил официальные курсы: доллар подорожал, евро подешевел18.09.26, 08:00 • 3948 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаФинансы
Федеральная резервная система
Национальный банк Украины
Соединённые Штаты
Украина