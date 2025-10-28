Долар і євро продовжують дорожчати: НБУ встановив курс на вівторок

$42.000.10
48.770.22
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 41851 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 65161 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 78500 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 63661 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 65191 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 42256 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 44213 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37676 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35472 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 29368 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Туреччину сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,1 балаVideo27 жовтня, 21:14 • 10048 перегляди
"Він не самогубець": німецька "подруга путіна" Сара Вагенкнехт не вірить у напад росії на НАТО27 жовтня, 21:49 • 10910 перегляди
Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда27 жовтня, 22:37 • 10778 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті01:38 • 12533 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США03:15 • 8600 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 52231 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 53682 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 102340 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 124907 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Покровськ
Китай
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 28182 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 62386 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 75802 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 79450 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 89301 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Storm Shadow
Свіфт

Долар і євро продовжують дорожчати: НБУ встановив курс на вівторок

Київ • УНН

 • 420 перегляди

На 28 жовтня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 42,07 грн, євро – 48,97 грн. У банках долар торгується за 41,82-42,20 грн, євро – 48,70-49,27 грн.

Станом на вівторок, 28 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,07 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,00 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,97. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0704 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9742 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5638 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 41,82-42,20 грн, євро за 48,70-49,27 грн, злотий за 11,20 -11,95 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,08-42,11 грн/дол. та 48,99-49,01 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.

      Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10.10.25, 20:55 • 10657 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна