Долар і євро продовжують дорожчати: НБУ встановив курс на вівторок
Київ • УНН
На 28 жовтня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 42,07 грн, євро – 48,97 грн. У банках долар торгується за 41,82-42,20 грн, євро – 48,70-49,27 грн.
Станом на вівторок, 28 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,07 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,00 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,97. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0704 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9742 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5638 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 41,82-42,20 грн, євро за 48,70-49,27 грн, злотий за 11,20 -11,95 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,08-42,11 грн/дол. та 48,99-49,01 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
