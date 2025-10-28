Доллар и евро продолжают дорожать: НБУ установил курс на вторник
Киев • УНН
На 28 октября Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 42,07 грн, евро – 48,97 грн. В банках доллар торгуется по 41,82-42,20 грн, евро – 48,70-49,27 грн.
По состоянию на вторник, 28 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,07 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,00 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,97. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,0704 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9742 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5638 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,82-42,20 грн, евро по 48,70-49,27 грн, злотый по 11,20 -11,95 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,08-42,11 грн/долл. и 48,99-49,01 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
