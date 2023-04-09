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"Документи Пентагону": Моссад заохочував антиурядові протести в Ізраїлі. Влада країни заперечує

"Документи Пентагону": Моссад заохочував антиурядові протести в Ізраїлі. Влада країни заперечує

Київ • УНН

 • 868155 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Уряд Ізраїлю відкидає твердження, що містяться в документах Пентагону, які просочилися, про те, що керівництво Моссада, ізраїльської служби зовнішньої розвідки, заохочувало співробітників агентства та ізраїльських громадян до участі в антиурядових протестах, що сколихнули країну в березні, пише УНН.

The New York Times спробував розібратися в ситуації.

У заяві, опублікованій канцелярією прем'єр-міністра Ізраїлю від імені Моссад, твердження про заохочення протестів охарактеризовано як «брехливе і безпідставне».

Високопоставлені офіційні особи США заявили, що ФБР працює над визначенням джерела документів, що просочилися. Офіційні особи визнали, що документи являють собою законні розвідувальні та оперативні зведення, складені Об'єднаним штабом Пентагону з використанням звітів урядового розвідувального співтовариства, але що принаймні один із них було змінено порівняно з оригіналом у якийсь пізніший момент.

Однак удавана справжність документів не є показником їхньої точності, уточнює NY Times.

Нагадаємо, протести спалахнули в Ізраїлі на тлі незгоди громадян із судовою реформою, що значно розширює права уряду на судову гілку влади.

Згідно з документами, що просочилися, які приписують звіту Центральної розвідки від 1 березня, лідери Моссаду «закликали посадовців Моссаду і громадян Ізраїлю до протесту проти запропонованих новим ізраїльським урядом судових реформ, включно з кількома явними закликами до дій, що засуджують уряд Ізраїлю».

Згідно з документами, інформація була отримана за допомогою радіотехнічної розвідки. Багато документів, що просочилися, позначені наказом про те, що вони мають бути передані тільки американським спецслужбам.

Нинішні та колишні співробітники ізраїльської розвідки заявили, що правила агентства і давня традиція неупередженості унеможливлювали б пряму участь керівництва агентства в політичній кризі.

Уряд Ізраїлю заявив у своїй заяві, що «Моссад і його високопосадовці не заохочували і не заохочують співробітників агентства долучатися до демонстрацій проти уряду, політичних демонстрацій або будь-якої політичної діяльності».

У ньому додано: «Моссад і високопоставлений персонал, що його обслуговує, взагалі не займалися проблемою демонстрацій і прихильні до цінності служіння державі, що керувала Моссадом з моменту його заснування».

Однак деякі співробітники Моссаду запросили й отримали дозвіл брати участь у демонстраціях як приватні особи. Кілька сотень колишніх співробітників Моссад, зокрема п'ять колишніх начальників, також підписали в березні заяву проти реформ, що просуваються урядом.

Сам Моссад ніколи не займав жодної позиції щодо будь-яких політичних або соціальних суперечок в Ізраїлі. Крім того, на відміну від Шин Бет, яка займається внутрішньою безпекою, Моссад працює виключно за межами країни.

Однак інформація, включена в документи, що просочилися, частково збігається зі звинуваченнями, висунутими Яїром Нетаньяху, сином прем'єр-міністра. Молодший Нетаньяху заявив, що за протестом стояли ворожі елементи всередині розвідувальної спільноти Ізраїлю та Державного департаменту США. Державний департамент заперечує свою причетність.

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