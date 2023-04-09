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«Документы Пентагона»: Моссад поощрял антиправительственные протесты в Израиле. Власти страны отрицают

«Документы Пентагона»: Моссад поощрял антиправительственные протесты в Израиле. Власти страны отрицают

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство Израиле отвергает содержащиеся в просочившихся документах Пентагона утверждения о том, что руководство Моссада, израильской службы внешней разведки, поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в антиправительственных протестах, потрясших страну в марте, пишет УНН.

The New York Times попытался разобраться в ситуации.

В заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Израиля от имени Моссад, утверждение о поощрении протестов охарактеризовано как «лживое и безосновательное».

Высокопоставленные официальные лица США заявили, что ФБР работает над определением источника просочившихся документов. Официальные лица признали, что документы представляют собой законные разведывательные и оперативные сводки, составленные Объединенным штабом Пентагона с использованием отчетов правительственного разведывательного сообщества, но что по крайней мере один из них был изменен по сравнению с оригиналом в какой-то более поздний момент.

Однако кажущаяся подлинность документов не является показателем их точности, уточняет NY Times.

Напомним, протесты вспыхнули в Израили на фоне несогласия граждан с судебной реформой, значительно расширяющей права правительства на судебную ветвь власти.

Согласно просочившимся документам, приписываемым отчету Центральной разведки от 1 марта, лидеры Моссада «призывали должностных лиц Моссада и граждан Израиля к протесту против предложенных новым израильским правительством судебных реформ, включая несколько явных призывов к действиям, осуждающих правительство Израиля».

Согласно документам, информация была получена с помощью радиотехнической разведки. Многие просочившиеся документы помечены приказом о том, что они должны быть переданы только американским спецслужбам.
Нынешние и бывшие сотрудники израильской разведки заявили, что правила агентства и давняя традиция беспристрастности исключали бы прямое участие руководства агентства в политическом кризисе.

Правительство Израиля заявило в своем заявлении, что «Моссад и его высокопоставленные чиновники не поощряли и не поощряют сотрудников агентства присоединяться к демонстрациям против правительства, политическим демонстрациям или любой политической деятельности».

В нем добавлено: «Моссад и обслуживающий его высокопоставленный персонал вообще не занимались проблемой демонстраций и привержены ценности служения государству, которое руководило Моссад с момента его основания».

Однако некоторые сотрудники Моссада запросили и получили разрешение участвовать в демонстрациях в качестве частных лиц. Несколько сотен бывших сотрудников Моссад, в том числе пять бывших начальников, также подписали в марте заявление против реформ, продвигаемых правительством.

Сам Моссад никогда не занимал никакой позиции в отношении каких-либо политических или социальных споров в Израиле. Кроме того, в отличие от Шин Бет, которая занимается внутренней безопасностью, Моссад работает исключительно за пределами страны.

Однако информация, включенная в просочившиеся документы, частично совпадает с обвинениями, выдвинутыми Яиром Нетаньяху, сыном премьер-министра. Младший Нетаньяху заявил, что за протестом стояли враждебные элементы внутри разведывательного сообщества Израиля и Государственного департамента США. Государственный департамент отрицает свою причастность.

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