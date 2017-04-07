Доходи від нелегального алкобізнесу можна порівняти із заробітками наркодилерів - О.Дорошенко

Зокрема, за його словами, нелегальний алкоголь за рівнем доходів, які він сьогодні приносить сірим виробникам, вже можна порівняти із заробітками наркодилерів.

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“Я б хотів порівняти дві країни, наприклад, Німеччину і Україну. В принципі, один і той самий товар при різних умовах буде приносити у бюджет різні гроші, тому що у Німеччині будуть сплачувати податки завжди, а в Україні значна частина не буде оподатковуватися. Теоретично алкоголь може приносити мільярдні доходи до державного бюджету, а фактично - ні. Тому що чим більше грошей зараз крутиться у нелегальній сфері, а контрафактний алкоголь зараз за доходом уже можна порівняти з наркотиками чи чимось подібним, тобто, там такі великі гроші. А тому ці нелегали будуть порушувати закон при будь-яких умовах”, — сказав він.

Експерт пояснив, що ситуація на краще може змінитися лише тоді, коли якісний алкоголь стане доступним українцям, тобто коли купуватимуть те, що краще, а не те, що дешевше.

“Єдине, що може тут спрацювати, так це підвищення рівня доходу людей, коли багато людей просто не захочуть ризикувати і будуть купувати те, що краще, а не те, що дешевше. Тобто я маю на увазі, що, наприклад, коли 2007-го ми щось обирали у магазині, то ми опиралися на якість, а ціна вже була другорядна. Зараз ціна для багатьох — це перший і єдиний фактор”, — зазначив О.Дорошенко.

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На сьогодні через низький рівень доходів населення та корупцію нелегальний ринок алкоголю розвивається все більше. Тому, цю проблему потрібно вже зараз вирішувати на кількох рівнях, вважає експерт.

Зокрема, мають бути економічно обґрунтованими вартість спирту, оптова і роздрібна ціна пляшки, а також акциз.

“Ми зараз перейшли у фазу, коли знову розвивається самогоноваріння, багато людей купують алкоголь у "наливайках“. Щоб вирішити цю проблему, потрібно, щоб було задіяно чотири складові. Перша — це вартість спирту. Тому що це державна монополія. Друга — це оптова ціна на алкоголь. Третя — це роздрібна ціна на алкоголь, яка також встановлюється державою. І четверта — це акциз. Тобто, якщо наприклад знизити акцизи, а роздрібну ціну залишити, як була, то фактично нічого не зміниться. Тому тут потрібно змінювати усі ці складові комплексно”, — пояснив О.Дорошенко.

Нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, при виваженій державній політиці, легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень в бюджет.

Сьогодні ж через тінізацію алкогольного ринку, бюджети країни щорічно недоотримують близько 10 млрд грн.

Експерт зауважила, що держава наразі не звертає увагу на стагнацію легального алкогольного бізнесу та ігнорує негативні наслідки цього процесу, як для економіки країни, так і для споживачів, які, у свою чергу, все частіше труяться сурогатами.