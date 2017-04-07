Доходы от нелегального алкобизнеса можно сравнить с заработками наркодилеров - А.Дорошенко

В частности, по его словам, нелегальный алкоголь по уровню доходов, которые он сегодня приносит серым производителям, уже можно сравнить с заработками наркодилеров.

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"Я бы хотел сравнить две страны, например, Германию и Украину. В принципе, один и тот же товар при различных условиях будет приносить в бюджет разные деньги, потому что в Германии будут платить налоги всегда, а в Украине значительная часть не будет облагаться налогом. Теоретически алкоголь может приносить миллиардные доходы в государственный бюджет, а фактически - нет. Потому что чем больше денег сейчас крутится в нелегальной сфере, а контрафактный алкоголь сейчас по доходу уже можно сравнить с наркотиками или чем-то подобным, то есть, там такие большие деньги. Поэтому эти нелегалы ​​будут нарушать закон при любых условиях", - сказал он.

Эксперт пояснил, что ситуация к лучшему может измениться только тогда, когда качественный алкоголь станет доступным украинцам, то есть когда покупать то, что лучше, а не то, что дешевле.

"Единственное, что может здесь сработать, так это повышение уровня дохода людей, когда многие люди просто не захотят рисковать и будут покупать то, что лучше, а не то, что дешевле. То есть я имею в виду, что, например, когда в 2007-м мы что-то выбирали в магазине, то мы опирались на качество, а цена уже была второстепенная. Сейчас цена для многих - это первый и единственный фактор", - отметил А.Дорошенко.

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На сегодня из-за низкого уровня доходов населения и коррупции нелегальный рынок алкоголя развивается все больше. Поэтому, эту проблему нужно уже сейчас решать на нескольких уровнях, считает эксперт.

В частности, должны быть экономически обоснованными стоимость спирта, оптовая и розничная цена бутылки, а также акциз.

"Мы сейчас перешли в фазу, когда снова развивается самогоноварение, многие люди покупают алкоголь в "наливайках". Чтобы решить эту проблему, нужно, чтобы было задействовано четыре составляющие. Первая - это стоимость спирта. Потому что это государственная монополия. Вторая - это оптовая цена на алкоголь. Третья - это розничная цена на алкоголь, которая также устанавливается государством. И четвертая - это акциз. То есть, если например снизить акцизы, а розничную цену оставить, как была, то фактически ничего не изменится. Поэтому здесь нужно менять все эти составляющие в комплексе", - пояснив А.Дорошенко.

Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, при взвешенной государственной политике, легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.

Сегодня же из-за тенизации алкогольного рынка, бюджеты страны ежегодно недополучают около 10 млрд грн.

Эксперт отметила, что государство пока не обращает внимание на стагнацию легального алкогольного бизнеса и игнорирует негативные последствия этого процесса, как для экономики страны, так и для потребителей, которые, в свою очередь, все чаще травятся суррогатами.