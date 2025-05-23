Добитися виходу США з переговорного процесу є стратегією росії - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України заявив, що росія намагається вивести США з переговорного процесу. Він наголосив на важливості участі США в будь-якій безпековій структурі.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що добитися виходу Сполучених Штатів з переговорного процесу є стратегією росії. Про це Сибіга повідомив журналістам, передає УНН.
Деталі
Це, власне, стратегія росії – добитися, щоб США вийшли з переговорного процесу
Сибіга підкреслив, що не вірить у жодну безпекову струткру без участі США.
Я не вірю в жодну безпекову структуру без США. Ми потребуємо залученості США, ми вітаємо мирні зусилля США. Ми вітаємо мирні зусилля президента Трампа
Доповнення
Андрій Сибіга заявив, що заяви путіна про "буферну зону" підривають зусилля з припинення вогню та просування миру. Він підкреслив, що путін залишається єдиною причиною продовження війни.
Глава МЗС пояснив, що нові правила ЄС змушують російських олігархів доводити непричетність до санкцій. Тепер вони повинні довести, що не допомагають у їх обході, інакше їм загрожують обмеження.