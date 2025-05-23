Добиться выхода США из переговорного процесса является стратегией россии - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига объяснил, что добиться выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса является стратегией россии. Об этом Сыбига сообщил журналистам, передает УНН.

Это, собственно, стратегия россии – добиться, чтобы США вышли из переговорного процесса

Сыбига подчеркнул, что не верит ни в одну структуру безопасности без участия США.

Я не верю ни в одну структуру безопасности без США. Мы нуждаемся в вовлеченности США, мы приветствуем мирные усилия США. Мы приветствуем мирные усилия президента Трампа