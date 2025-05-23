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Добиться выхода США из переговорного процесса является стратегией россии - Сибига

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Министр иностранных дел Украины заявил, что россия пытается вывести США из переговорного процесса. Он подчеркнул важность участия США в любой структуре безопасности.

Добиться выхода США из переговорного процесса является стратегией россии - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига объяснил, что добиться выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса является стратегией россии. Об этом Сыбига сообщил журналистам, передает УНН.

Детали

Это, собственно, стратегия россии – добиться, чтобы США вышли из переговорного процесса

- пояснил глава МИД.

Сыбига подчеркнул, что не верит ни в одну структуру безопасности без участия США.

Я не верю ни в одну структуру безопасности без США. Мы нуждаемся в вовлеченности США, мы приветствуем мирные усилия США. Мы приветствуем мирные усилия президента Трампа

- подчеркнул Сыбига.

Дополнение

Андрей Сыбига заявил, что заявления путина о "буферной зоне" подрывают усилия по прекращению огня и продвижению мира. Он подчеркнул, что путин остается единственной причиной продолжения войны.

Глава МИД объяснил, что новые правила ЕС заставляют российских олигархов доказывать непричастность к санкциям. Теперь они должны доказать, что не помогают в их обходе, иначе им грозят ограничения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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