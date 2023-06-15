Добудова 3-го енергоблока Хмельницької АЕС: "Енергоатом" провів засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У "Енергоатомі" повідомили про те, що відбулося чергове засідання штабу з добудови 3-го енергоблока Хмельницької АЕС. Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін разом з генеральним директором Хмельницької АЕС Андрієм Козюрою проконтролювали перебіг проєктних і ремонтно-відновлювальних робіт на енергоблоці №3 ХАЕС, після чого було проведене чергове засідання штабу з його добудови. Про це йдеться на сторінці підприємства у Telegram, пише УНН.
Деталі
На засіданні, Котін заявив, що подальша робота на будмайданчику потребуватиме дедалі більше персоналу. При цьому він додав, що кваліфікованих кадрів наразі вистачає.
"У нас, на щастя, вистачає кваліфікованих кадрів. Зокрема, це частина наших атомників, які до вторгнення працювали на ЗАЕС, але були змушені виїхати звідти", - зазначив він.
Доповнення
У "Енергоатомі" додали, що побудова додаткових енергоблоків відіграє суттєву роль у стратегії енергетики України до 2050 року, оскільки досягнення визначених цілей неможливе без прогресу в розвитку сучасних та безпечних атомних електростанцій.
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