Достройка 3-го энергоблока Хмельницкой АЭС: "Энергоатом" провел заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В "Энергоатоме" сообщили о том, что состоялось очередное заседание штаба по достройке 3-го энергоблока Хмельницкой АЭС. Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин вместе с генеральным директором Хмельницкой АЭС Андреем Козюрой проконтролировали ход проектных и ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке №3 ХАЭС, после чего было проведено очередное заседание штаба по его достройке. Об этом говорится на странице предприятия в Telegram, пишет УНН.
Детали
На заседании, Котин заявил, что дальнейшая работа на стройплощадке потребует всё больше персонала. При этом он добавил, что квалифицированных кадров пока хватает.
"У нас, к счастью, хватает квалифицированных кадров. В частности, это часть наших атомщиков, которые до вторжения работали на ЗАЭС, но были вынуждены уехать оттуда", - отметил он.
Дополнение
В "Энергоатоме" добавили, что построение дополнительных энергоблоков играет существенную роль в стратегии энергетики Украины до 2050 года, поскольку достижение определенных целей невозможно без прогресса в развитии современных и безопасных атомных электростанций.
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