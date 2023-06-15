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Достройка 3-го энергоблока Хмельницкой АЭС: "Энергоатом" провел заседание

Киев • УНН

 • 1160538 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В "Энергоатоме" сообщили о том, что состоялось очередное заседание штаба по достройке 3-го энергоблока Хмельницкой АЭС. Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин вместе с генеральным директором Хмельницкой АЭС Андреем Козюрой проконтролировали ход проектных и ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке №3 ХАЭС, после чего было проведено очередное заседание штаба по его достройке. Об этом говорится на странице предприятия в Telegram, пишет УНН.

Достройка 3-го энергоблока Хмельницкой АЭС: "Энергоатом" провел заседание

Детали

На заседании, Котин заявил, что дальнейшая работа на стройплощадке потребует всё больше персонала. При этом он добавил, что квалифицированных кадров пока хватает.

"У нас, к счастью, хватает квалифицированных кадров. В частности, это часть наших атомщиков, которые до вторжения работали на ЗАЭС, но были вынуждены уехать оттуда", - отметил он.

Дополнение

В "Энергоатоме" добавили, что построение дополнительных энергоблоков играет существенную роль в стратегии энергетики Украины до 2050 года, поскольку достижение определенных целей невозможно без прогресса в развитии современных и безопасных атомных электростанций.

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