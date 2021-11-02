Добкін оскаржить у суді результати виборів мера Харкова

Цитата:

"Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу", - написав він у FB.

Зазначимо, що за результатами виборів Добкін посів друге місце. Перше місце з результатом 50,66% посів Ігор Терехов.

За словами Добкіна, результати виборів міського голови Харкова сфальшовані.

"Закликаю всіх кандидатів на посаду міського голови на цих виборах, незалежно від політичних поглядів, не залишатися осторонь. Закликаю всеукраїнські громадські організації, які спеціалізуються на темі виборчого процесу, уважно стежити за майбутнім судовим протистоянням", - пише Добкін.

Доповнення

Про грубі порушення у процесі голосування за мера Харкова заявили також спостерігачі мережі ОПОРА. Зокрема, вони повідомили про фальсифікацію протоколу підрахунку голосів на користь кандидата Ігоря Терехова.

Окрім того, у соцмережах опубліковано відео, яке може свідчити про те, що людей вдома спонукали голосувати за Терехова.

Додамо, якщо частина протоколів буде оскаржена і кількість голосів на користь Ігоря Терехова буде менше ніж 50%, він і Михайло Добкін виходять у другий тур.