Добкин обжалует в суде результаты выборов мэра Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Михаил Добкин намерен обжаловать в суде итоги выборов мэра Харькова, сообщает УНН.
Цитата:
"Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - написал он в FB.
Отметим, что по результатам выборов Добкин занял второе место. Первое место с результатом в 50,66% занял Игорь Терехов.
По словам Добкина, результаты выборов городского главы Харькова сфальсифицированы.
"Призываю всех кандидатов на пост городского головы на этих выборах, независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне. Призываю всеукраинские общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием", - пишет Добкин.
Дополнение
О грубых нарушениях в процессе голосования за мэра Харькова заявили также наблюдатели сети "ОПОРА". В частности, они сообщили о фальсификации протокола подсчета голосов в пользу кандидата Игоря Терехова.
Кроме того, в соцсетях опубликовано видео, которое может свидетельствовать о том, что людей дома побудили голосовать за Терехова.
Добавим, если часть протоколов будет оспорена и количество голосов в пользу Игоря Терехова будет меньше 50%, он и Михаил Добкин выходят во второй тур.