Выборы мэра Харькова состоялись с серьезным нарушением законодательства-ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Внеочередные выборы харьковского городского головы сопровождались серьезными нарушениями требований украинского законодательства и международных стандартов демократических выборов. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
Так, в ОПОРЕ выделили наиболее частые нарушения, среди которых: выдача бюллетеней без паспорта, демонстрации избирателями результатов волеизъявления и попытки фотографирование заполненных бюллетеней.
Кроме того, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали инциденты с признаками влияния на волеизъявление граждан.
Подобные случаи были обнародованы и в соцсети, когда людей на дому склоняли голосовать за Игоря Терехова.
“Они могли быть связаны как с осуществлением незаконного воздействия на избирателей по месту их работы, так и с реализацией технологий подкупа избирателей”, — рассказали в ОПОРЕ, подчеркивая важность оперативного расследования выявленных фактов, поскольку они могли повлиять на результаты выборов.
Более того, в ходе завершающего этапа избирательного процесса члены УИК пытались ограничить возможность наблюдателей ОПОРЫ контролировать процесс подсчета голосов избирателей, осуществлять его фото- и видеофиксацию.
“Интенсивность таких злоупотреблений против наблюдателей вместе с достаточно массовыми нарушениями порядка подсчета голосов на УИК Харькова свидетельствует о необходимости детального изучения всех обстоятельств и надлежащей законной верификации результатов голосования в городе”, — комментируют в ОПОРЕ.
Наблюдатели также зафиксировали ряд нарушений при подсчете голосов. Так, по выводам опоры, на 13,82% участков округа не было соблюдено законной процедуры подсчета голосов.
А на 3,23% избирательных участков наблюдатели столкнулись с фактами препятствования проведению подсчета голосов.
В целом, предвыборная же кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями бюджетными административными ресурсами в интересах кандидата на должность городского головы Харькова Игоря Терехова и фактическим совмещением им агитационной и должностной активности, зафиксировали наблюдатели.
“Масштабные расходы незарегистрированных кандидатов до официального начала избирательного процесса, низкая дисциплина субъектов избирательного процесса по открытию счетов избирательных фондов и бесконтрольные расходы в социальных сетях свидетельствуют о важности реформирования системы контроля за избирательными и политическими финансами”, — рассказали в опоре.
Дополнение
Вчера, 31 октября в Харькове состоялись выборы мэра. Явка составила менее 30%.