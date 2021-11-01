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Вибори мера Харкова відбулися із серйозним порушенням законодавства - ОПОРА

Київ • УНН

 • 14580 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Позачергові вибори харківського міського голови супроводжувалися серйозними порушеннями вимог українського законодавства та міжнародних стандартів демократичних виборів. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

Вибори мера Харкова відбулися із серйозним порушенням законодавства - ОПОРА

Так, в ОПОРІ виділили найбільш частіші порушення, серед яких: видача бюлетенів без паспорта, демонстрування виборцями результатів волевиявлення і спроби фотографування заповнених бюлетенів.

Крім того, спостерігачі ОПОРИ зафіксували інциденти з ознаками впливу на волевиявлення громадян.

Подібні випадки були оприлюднені і у соцмережі, коли людей на дому схилялина голосувати за Ігора Терехова.

“Вони могли бути пов’язані як зі здійсненням незаконного впливу на виборців за місцем їх роботи, так і з реалізацією технологій підкупу виборців”, — розповіли в ОПОРІ, наголошуючи на важливості оперативного розслідування виявлених фактів, оскільки вони могли вплинути на результати виборів.

Більше того, у ході завершального етапу виборчого процесу члени ДВК намагалися обмежити можливість спостерігачів ОПОРИ контролювати процес підрахунку голосів виборців, здійснювати його фото- і відеофіксацію.

“Інтенсивність таких зловживань проти спостерігачів разом із достатньо масовими порушеннями порядку підрахунку голосів на ДВК Харкова засвідчує необхідність детального вивчення усіх обставин і належної законної верифікації результатів голосування в місті”, — коментують в ОПОРІ.

Спостерігачі також зафіксували низку порушень під час підрахунку голосів. Так, за висновками ОПОРИ, на 13,82% дільниць округу не було дотримано законної процедури підрахунку голосів.

А на 3,23% виборчих дільниць спостерігачі зіткнулися з фактами перешкоджання проведенню підрахунку голосів.

Загалом, передвиборча ж кампанія в Харкові супроводжувалася масштабними зловживаннями бюджетними адміністративними ресурсами в інтересах кандидата на посаду міського голови Харкова Ігоря Терехова та фактичним суміщенням ним агітаційної та посадової активності, зафіксували спостерігачі.

“Масштабні витрати незареєстрованих кандидатів до офіційного початку виборчого процесу, низька дисципліна суб’єктів виборчого процесу щодо відкриття рахунків виборчих фондів та безконтрольні витрати в соціальних мережах засвідчують важливість реформування системи контролю за виборчими та політичними фінансами”, — розповіли в ОПОРІ.

Доповнення

Вчора, 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Явка склала менше, ніж 30%.

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