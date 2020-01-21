До ЄС та назад українською залізницею за рік проїхав майже мільйон людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Минулого року до країн ЄС та зворотно подорожувало українською залізницею майже 1 млн пасажирів. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".
"Упродовж 2019 року Укрзалізниця перевезла до країн Європейського Союзу та зворотно 942,1 тис. пасажирів, що на 14,9% більше показника 2018 року. Найпопулярнішим маршрутом став Київ — Перемишль", - вказали в УЗ.
Зокрема, поїздами, які курсують з Києва до Перемишля, минулого року туди та зворотно подорожувало понад 482 тис. пасажирів. Серед інших популярних поїздів Київ — Варшава — Київ, який обрали 61 тис. пасажирів, Одеса — Перемишль — Одеса (59 тис. пасажирів) та Київ — Рига (24 тис. пасажирів).
Нагадаємо, на зимові свята поїздами в Україні подорожувало 3,3 млн людей.