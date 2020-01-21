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В ЕС и назад украинской железной дорогой за год проехал почти миллион человек

Киев • УНН

 • 14805 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В прошлом году в страны ЕС и обратно путешествовали украинской железной дорогой почти 1 млн пассажиров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".

В ЕС и назад украинской железной дорогой за год проехал почти миллион человек

"В течение 2019 года Укрзализныця перевезла в страны Европейского Союза и обратно 942,1 тыс. пассажиров, что на 14,9% больше показателя 2018 года. Самым популярным маршрутом стал Киев - Перемышль", - указали в УЗ.

В частности, поездами, которые курсируют из Киева в Перемышль, в прошлом году туда и обратно путешествовало более 482 тыс. пассажиров. Среди других популярных поездов Киев - Варшава - Киев, который выбрали 61 тыс. пассажиров, Одесса - Перемышль - Одесса (59 тыс. пассажиров) и Киев - Рига (24 тыс. пассажиров).

Напомним, на зимние праздники поездами в Украине путешествовало 3,3 млн человек.

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