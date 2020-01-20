На зимові свята поїздами в Україні подорожувало 3,3 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Цього року під час новорічних свят більше українців подорожувало залізницею - загалом 3,3 млн пасажирів. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".
"Під час цьогорічних зимових свят у поїздах далекого сполучення та швидкісних Укрзалізниця перевезла понад 3,3 млн пасажирів. Це на 6,5% більше показника минулого року, коли було перевезено 3,1 млн пасажирів", - повідомили у компанії.
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На період масових перевезень, як зазначається, АТ призначила 49 додаткових пасажирських поїздів, які здійснили 403 рейси.
"Цими поїздами було перевезено 474 тисячі пасажирів. Крім цього, цілорічними поїздами було перевезено 2,2 млн осіб, швидкісними — 336 тис. та регіональними — 263 тис.", - додали в компанії.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця прозвітувала про заміну постільної білизни у поїздах.