Новий рік у поїзді зустрінуть близько 17 тис. пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Новорічну ніч у поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів. Загалом у цю святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
"На поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення. З них 16 678 місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок", - повідомили у компанії.
В УЗ нагадали, що призначили 49 додаткових поїздів та додаткові рейси на новорічні та різдвяні свята. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року. Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку, зауважили у компанії.
Нагадаємо, до новорічних свят пустять додатковий Інтерсіті+ між Києвом та Львовом.