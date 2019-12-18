До новорічних свят пустять додатковий Інтерсіті+ між Києвом та Львовом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ курсуватиме між Києвом та Львовом напередодні та під час новорічних і різдвяних свят. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
"Для забезпечення перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят призначено додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ — Львів — Київ відправленням зі Львова 27, 28, 29 грудня та 3, 4, 7 січня, з Києва 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 8 січня", - вказали у компанії.
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Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 відправиться з Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 5:47 із зупинкою на станції Коростень (1:47-1:48).
У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 5:50. На шляху прямування він зупиниться на станції Коростень о 3:56-3:57.
Додамо, станом на 17 грудня Укрзалізниця вже призначила 30 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.