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Пасажири 136 потягів зустрінуть Новий Рік у дорозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, 136 пасажирських потягів перебуватимуть в дорозі. Про це УНН повідомили у АТ “Українська залізниця” у відповідь на запит.

“Пасажирські поїзди в новорічну ніч з 31.12.2019 на 01.01.2020 здійснять 136 рейсів”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, за інформацією “Укрзалізниці”. Буде переглянути доцільність курсування 28 рейсів пасажирських поїздів у новорічну ніч.

Раніше УНН повідомляв, на зимові свята Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів та продовжила маршрути шести поїздів.

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