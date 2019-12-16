Пасажири 136 потягів зустрінуть Новий Рік у дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, 136 пасажирських потягів перебуватимуть в дорозі. Про це УНН повідомили у АТ “Українська залізниця” у відповідь на запит.
“Пасажирські поїзди в новорічну ніч з 31.12.2019 на 01.01.2020 здійснять 136 рейсів”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, за інформацією “Укрзалізниці”. Буде переглянути доцільність курсування 28 рейсів пасажирських поїздів у новорічну ніч.
Раніше УНН повідомляв, на зимові свята Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів та продовжила маршрути шести поїздів.