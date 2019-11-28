Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів на зимові свята
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На зимові свята Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів та продовжила маршрути шести поїздів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 13 додаткових поїздів у популярних напрямках. Ще 6 поїздів для зручності пасажирів курсуватимуть за продовженими маршрутами", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди з Києва: до Львова, Ворохти, Одеси та Ковеля.
З повним списком додаткових поїздів та продовжених маршрутів, можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, що загалом до зимових свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні курсуватимуть ще 7 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.