Укрзализныця назначила 13 дополнительных поездов на зимние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На зимние праздники Укрзализныця назначила 13 дополнительных поездов и продолжила маршруты шести поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 13 дополнительных поездов в популярных направлениях. Еще 6 поездов для удобства пассажиров будут курсировать по продленными маршрутам", - говорится в сообщении.
В частности, назначены следующие дополнительные поезда из Киева: во Львов, Ворохту, Одессу и Ковель.
С полным списком дополнительных поездов и продолженных маршрутов, можно ознакомиться здесь.
Напомним, что всего к зимним праздникам Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине будут курсировать еще 7 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.