В Україні курсуватимуть ще 7 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Укрзалізниця призначила сім додаткових поїздів та подовжила маршрут п’ятьом поїздам перед новорічними та різдвяними святами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
“Укрзалізниця на новорічні та різдвяні свята вже призначила 7 додаткових поїздів. Також п’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень. Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, поїзд № 181/182 “Київ — Львів” вирушатиме зі Львова 21, 22, 25, 26 грудня о 12:18 та прибуватиме до Києва о 00:02. Зворотно з Києва відправлення о 00:55 22, 23, 26, 27 грудня, прибуття до Львова о 10:36.
Поїзд № 197/198 “Київ — Ковель” курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.
Поїзд № 216/215 “Жмеринка — Київ” курсуватиме 23 грудня: відправлення із Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28.
Поїзд № 223/224 “Київ — Одеса” курсуватиме 29 грудня та 4 січня. З Києва поїзд відправиться о 07:46 та прибуде до Одеси о 17:55. З Одеси поїзд вирушатиме о 11:03 та прибуватиме до Києва о 20:31.
Поїзд № 205/206 “Покровськ — Харків” курсуватиме 22, 27, 28, 29, 30 грудня, 2 та 4 січня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.
Поїзд № 168 “Львів — Одеса” курсуватиме 22, 27, 30 грудня та 2 січня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.
Поїзд № 202/201 “Львів — Ужгород” призначений на 29 грудня та 1 січня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.
Крім того, у святкові дні низці поїздів подовжено маршрут.
Маршрут поїзда № 72 “Запоріжжя — Київ” подовжено до Чопа. Рейси відбуватимуться щоденно з 22 грудня по 4 січня. Відправлення з Запоріжжя о 19:47 та прибуття до Чопа о 23:45 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 01:05 та прибуття до Запоріжжя о 07:49 наступної доби.
Маршрут поїзда № 76/75 “Кривий Ріг — Київ” подовжено до Ужгорода. Поїзд курсуватиме щоденно з 27 грудня по 4 січня, зворотно з Ужгорода — з 29 грудня по 3 січня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.
Маршрут поїзда № 179/192 “Дніпро — Київ” подовжено до Львова. Він курсуватиме щоденно з 25 грудня по 4 січня. Відправлення з Дніпра о 22:39 та прибуття до Львова о 16:25. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:19 та прибуватиме о 17:17.
Маршрут поїзда № 180/291 “Львів — Київ” подовжено до Дніпра. Поїзд курсуватиме щоденно з 26 грудня по 4 січня. Відправлення зі Львова о 11:50, прибуття до Дніпра о 06:40. Зворотно з Дніпра відправлення о 13:07 та прибуття до Львова о 06:00.
Маршрут поїзда № 179/180 “Суми — Київ” подовжено до Вінниці. Поїзд курсуватиме 20, 27, 30, 31 грудня та 2 січня. Відправлення із Сум о 05:35 та прибуття до Вінниці о 13:11. Зворотно відправлення з Вінниці о 13:44 та прибуття до Сум о 21:34.
Нагадаємо, що загалом до новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів далекого сполучення.
Як раніше повідомлялося в УНН, 6 додаткових поїздів курсуватимуть на напрямках “Київ — Львів”, “Київ — Ковель”, “Покровськ — Харків”, “Львів — Одеса”, “Львів — Ужгород” та “Кривий Ріг — Ужгород”.