Пассажиры 136 поездов встретят Новый Год в пути

“Пассажирские поезда в новогоднюю ночь с 31.12.2019 на 01.01.2020 совершат 136 рейсов”, — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации “Укрзализныци”. Будет пересмотреть целесообразность курсирования 28 рейсов пассажирских поездов в новогоднюю ночь.

Ранее УНН сообщал, на зимние праздники Укрзализныця назначила 13 дополнительных поездов и продолжила маршруты шести поездов.