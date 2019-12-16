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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 25982 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 97461 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 133123 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 138249 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 134451 просмотра

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Пассажиры 136 поездов встретят Новый Год в пути

Пассажиры 136 поездов встретят Новый Год в пути

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, 136 пассажирских поездов будут находиться в пути. Об этом сообщили УНН в АО “Украинская железная дорога” в ответ на запрос.

“Пассажирские поезда в новогоднюю ночь с 31.12.2019 на 01.01.2020 совершат 136 рейсов”, — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации “Укрзализныци”. Будет пересмотреть целесообразность курсирования 28 рейсов пассажирских поездов в новогоднюю ночь.

Ранее УНН сообщал, на зимние праздники Укрзализныця назначила 13 дополнительных поездов и продолжила маршруты шести поездов.

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