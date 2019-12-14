На свята Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда "Чотири столиці"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Для задоволення попиту пасажирів на перевезення в період зимових свят Укрзалізниця за погодженням відповідних залізничних адміністрацій призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ — Мінськ, Вільнюс, Рига. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Так, із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги — 23 та 27 грудня.
Із розкладом руху поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки на поїзд — придбати онлайн та в залізничних касах.
Поїзд "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року. За цей час поїздом в обох напрямках подорожували 36 тисяч пасажирів. Близько 80 % пасажиропотоку припадає на країни Балтії.
Нагадаємо, на новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 26 додаткових поїздів та 2 цілорічні поїзди на додаткові рейси. Крім того, 7 поїздам продовжено маршрут. Завдяки цим поїздам Укрзалізниця запропонує пасажирам додатково близько 300 тисяч місць.