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В Україні до новорічних свят призначили 26 додаткових поїздів

В Україні до новорічних свят призначили 26 додаткових поїздів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. На новорічні та різдвяні свята призначили 26 додаткових поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

“На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 26 додаткових поїздів та додаткові рейси цілорічних. Крім того, 7 поїздам подовжено маршрут”, — йдеться у повідомленні.

Поїзди курсуватимуть з 20 грудня до 14 січня.

Зазначається, що завдяки цим поїздам Укрзалізниця надасть своїм клієнтам додатково близько 300 тис. місць.

“Найбільше рейсів — 15 — призначено до Західної України, саме цей напрямок користується найбільшим попитом у зимовий період”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українцям на зимові свята призначили 19 додаткових поїздів.

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