В Україні до новорічних свят призначили 26 додаткових поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На новорічні та різдвяні свята призначили 26 додаткових поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
“На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 26 додаткових поїздів та додаткові рейси цілорічних. Крім того, 7 поїздам подовжено маршрут”, — йдеться у повідомленні.
Поїзди курсуватимуть з 20 грудня до 14 січня.
Зазначається, що завдяки цим поїздам Укрзалізниця надасть своїм клієнтам додатково близько 300 тис. місць.
“Найбільше рейсів — 15 — призначено до Західної України, саме цей напрямок користується найбільшим попитом у зимовий період”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українцям на зимові свята призначили 19 додаткових поїздів.