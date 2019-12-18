К новогодним праздникам пустят дополнительный Интерсити+ между Киевом и Львовом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ будет курсировать между Киевом и Львовом накануне и во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укрзализныци.
"Для обеспечения перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников назначен дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 Киев - Львов - Киев отправлением из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, из Киева 28, 29, 30 декабря и в 4, 5, 8 января", - указали в компании.
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Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47 с остановкой на станции Коростень (1:47-1:48).
В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 5:50. В пути следования он остановится на станции Коростень в 3:56-3:57.
Добавим, по состоянию на 17 декабря Укрзализныця уже назначила 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.